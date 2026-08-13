Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus

Am Donnerstag fiel der TecDAX via XETRA schlussendlich um 0.20 Prozent auf 4’059.64 Punkte zurück. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 568.937 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.527 Prozent auf 4’089.06 Punkte an der Kurstafel, nach 4’067.62 Punkten am Vortag.

Der TecDAX verzeichnete bei 4’093.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4’059.60 Einheiten.

TecDAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 0.552 Prozent. Der TecDAX wurde vor einem Monat, am 13.07.2026, mit 3’870.03 Punkten bewertet. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, betrug der TecDAX-Kurs 3’762.34 Punkte. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, bei 3’759.17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 12.01 Prozent nach oben. Das TecDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Siltronic (+ 5.65 Prozent auf 87.90 EUR), TeamViewer (+ 2.38 Prozent auf 6.47 EUR), IONOS (+ 2.28 Prozent auf 33.16 EUR), SMA Solar (+ 2.10 Prozent auf 58.30 EUR) und Carl Zeiss Meditec (+ 2.08 Prozent auf 30.44 EUR). Schwächer notieren im TecDAX hingegen EVOTEC SE (-7.84 Prozent auf 3.55 EUR), Nordex (-3.52 Prozent auf 38.90 EUR), AIXTRON SE (-2.76 Prozent auf 41.86 EUR), Nemetschek SE (-2.23 Prozent auf 56.95 EUR) und Ottobock (-1.53 Prozent auf 58.00 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im TecDAX derzeit am höchsten. 3’453’536 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 208.564 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der TecDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.37 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch