freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
freenet Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Freenet nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 31,80 Euro belassen. Das Zahlenwerk des Telekomanbieters sei durchwachsen ausgefallen, schrieb Shekhan Ali in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Jahresziele habe das Unternehmen aber bestätigt. Der bereinigte Free Cashflow liege um sechs Prozent über der Konsensschätzung, Freenet habe von geringeren Steuerzahlungen als erwartet profitiert./rob/bek/la;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Buy
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
31.80 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
23.62 €
|
Abst. Kursziel*:
34.63%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
23.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
33.39%
|
Analyst Name::
Shekhan Ali
|
KGV*:
-
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: MDAX mittags wenig verändert (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
12.08.26
|Freenet bestätigt nach robustem Halbjahr Prognosen (AWP)
|
12.08.26
|EQS-News: freenet confirms its 2026 guidance – robust customer and revenue growth, as well as strong cash conversion in the first half of 2026 (EQS Group)
|
12.08.26
|EQS-News: freenet bestätigt Guidance 2026 – robustes Kunden- und Umsatzwachstum sowie hohe Cash-Conversion im 1. Halbjahr 2026 (EQS Group)
Analysen zu freenet AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|freenet AG
|21.98
|1.85%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:57
|
DZ BANK
Brenntag Halten
|13:56
|
JP Morgan Chase & Co.
Microsoft Overweight
|13:24
|
Goldman Sachs Group Inc.
Assicurazioni Generali Neutral
|13:22
|
Goldman Sachs Group Inc.
LEG Immobilien Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
GEA Neutral
|13:19
|
Goldman Sachs Group Inc.
Allianz Buy
|11:58
|
JP Morgan Chase & Co.
Salesforce Overweight