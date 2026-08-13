RWE Aktie 1158883 / DE0007037129
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RWE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für RWE nach den endgültigen Halbjahreszahlen von 66 auf 69 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Analyst Werner Eisenmann sieht laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie eine "prall gefüllte Pipeline an positiven Impulsen" für den Energiekonzern. Die Ende Juli deutlich höher gesteckten Ziele für 2026 und 2027 seien zudem nach wie vor konservativ./ck/rob/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RWE AG St. Kaufen
|
Unternehmen:
RWE AG St.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
59.38 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
59.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Werner Eisenmann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu RWE AG St.
|
17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX beendet die Donnerstagssitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|XETRA-Handel DAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
15:58
|Gute Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX legt nachmittags zu (finanzen.ch)
|
15:58
|XETRA-Handel: DAX am Nachmittag freundlich (finanzen.ch)
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14:51
|RWE stellt weitere Wachstumschancen in Aussicht - Aktie im Plus (AWP)
|
09:39
|RWE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Outperform (finanzen.ch)
|
09:33
|JP Morgan Chase & Co.: Overweight-Note für RWE-Aktie (finanzen.ch)
|
12.08.26
|DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
Analysen zu RWE AG St.
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|16:59
|RWE Kaufen
|DZ BANK
|08:47
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:59
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.08.26
|RWE Buy
|UBS AG
|23.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|22.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|19.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|11.06.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.05.26
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|RWE AG St.
|54.22
|2.92%
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|17:36
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|17:05
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