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13.08.2026 15:58:16
MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag
Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt am Donnerstag.
Um 15:40 Uhr notiert der MDAX im XETRA-Handel 0.14 Prozent leichter bei 32’290.47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 355.607 Mrd. Euro. In den Donnerstagshandel ging der MDAX 0.245 Prozent stärker bei 32’414.31 Punkten, nach 32’335.17 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des MDAX betrug 32’414.31 Punkte, das Tagestief hingegen 32’258.37 Zähler.
MDAX-Performance auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 0.603 Prozent. Vor einem Monat, am 13.07.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’981.81 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 31’400.41 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.08.2025, betrug der MDAX-Kurs 30’925.12 Punkte.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.23 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
MDAX-Tops und -Flops
Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit thyssenkrupp (+ 8.19 Prozent auf 13.42 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 6.79 Prozent auf 100.60 EUR), Siltronic (+ 5.05 Prozent auf 87.40 EUR), Salzgitter (+ 1.78 Prozent auf 51.45 EUR) und IONOS (+ 1.73 Prozent auf 32.98 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil LANXESS (-8.16 Prozent auf 14.64 EUR), AIXTRON SE (-3.44 Prozent auf 41.57 EUR), Aurubis (-3.12 Prozent auf 170.60 EUR), DEUTZ (-3.11 Prozent auf 10.28 EUR) und RTL (-3.04 Prozent auf 31.85 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im MDAX ist die thyssenkrupp-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’369’984 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.089 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus
In diesem Jahr weist die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX auf. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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