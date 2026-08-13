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Zahlen vorgelegt 13.08.2026 21:01:00

freenet-Aktie höher: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr

freenet-Aktie höher: Starkes Kundenwachstum - Gewinn unter Vorjahr

freenet verzeichnete im ersten Halbjahr 2026 ein solides Kunden- und Umsatzwachstum und bestätigte den Ausblick für 2026.

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Allerdings schrumpften das bereinigte EBITDA und der bereinigte Free Cash Flow wegen einer bereits angekündigten Vereinbarung mit einem Mobilfunknetzbetreiber, die im ersten Halbjahr mit rund 22 Millionen Euro belastete.

Die Konzernumsatzerlöse stiegen vor allem dank der Integration von mobilezone Deutschland um 24,7 Prozent auf 1,513 Milliarden Euro, während die Gesamtkundenbasis im Mobilfunk- und IPTV-Bereich auf 10,136 Millionen Kunden anwuchs. Das bereinigte EBITDA ging um 5,9 Prozent auf 242,2 Millionen Euro und der bereinigte Free Cashflow um 4,2 Prozent auf 155,2 Millionen Euro zurück. Analysten hatten mit einem Umsatz von 1,520 Milliarden Euro und einem bereinigten EBITDA von 245 Millionen Euro gerechnet.

Im Segment Mobilfunk wuchs die Zahl der Postpaid-Kunden um 63.000 auf 8,304 Millionen. Den stärksten Wachstumstreiber bildete jedoch das IPTV-Geschäft rund um waipu.tv: Dank einer steigenden Abonnentenzahl von 1,832 Millionen (+77.000) sowie stabilen Kosten kletterte das bereinigte EBITDA in diesem Bereich deutlich um 36,5 Prozent auf 18,5 Millionen Euro.

Für das Gesamtjahr 2026 erwartet freenet weiter ein bereinigtes EBITDA zwischen 500 und 530 Millionen Euro und einen bereinigten Free Cashflow in Höhe von 270 bis 300 Millionen Euro.

Die freenet-Aktie stieg via XETRA letztlich 1,44 Prozent auf 23,92 Euro.

DOW JONES

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