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LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405

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Index-Bewegung 13.08.2026 17:58:41

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schliesst mit Verlusten

Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schliesst mit Verlusten

Der MDAX zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.

LANXESS
14.02 CHF -5.75%
Kaufen Verkaufen

Zum Handelsende fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0.27 Prozent auf 32’246.55 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 355.607 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.245 Prozent auf 32’414.31 Punkte an der Kurstafel, nach 32’335.17 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 32’244.26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32’414.31 Einheiten.

MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0.738 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’981.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der MDAX mit 31’400.41 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 30’925.12 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.09 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 10.19 Prozent auf 103.80 EUR), thyssenkrupp (+ 9.07 Prozent auf 13.53 EUR), Siltronic (+ 5.65 Prozent auf 87.90 EUR), Salzgitter (+ 2.37 Prozent auf 51.75 EUR) und IONOS (+ 2.28 Prozent auf 33.16 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-5.65 Prozent auf 15.04 EUR), Aurubis (-4.71 Prozent auf 167.80 EUR), DEUTZ (-3.58 Prozent auf 10.23 EUR), Nordex (-3.52 Prozent auf 38.90 EUR) und AIXTRON SE (-2.76 Prozent auf 41.86 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’464’299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.089 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

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10.08.26 LANXESS Hold Deutsche Bank AG
07.08.26 LANXESS Halten DZ BANK
07.08.26 LANXESS Neutral JP Morgan Chase & Co.
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Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’398.95 13.70 SPNB2U
Short 15’951.80 8.97 SHVBSU
SMI-Kurs: 14’475.13 13.08.2026 17:31:47
Long 13’906.93 19.93 SXBF7U
Long 13’596.71 13.96 S0BF1U
Long 13’016.48 8.97 SPSB7U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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