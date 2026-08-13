LANXESS Aktie 2046021 / DE0005470405
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13.08.2026 17:58:41
Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schliesst mit Verlusten
Der MDAX zeigte sich am vierten Tag der Woche im Minus.
Zum Handelsende fiel der MDAX im XETRA-Handel um 0.27 Prozent auf 32’246.55 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 355.607 Mrd. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Gewinne von 0.245 Prozent auf 32’414.31 Punkte an der Kurstafel, nach 32’335.17 Punkten am Vortag.
Der MDAX verzeichnete bei 32’244.26 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 32’414.31 Einheiten.
MDAX seit Beginn des Jahres
Seit Beginn der Woche gab der MDAX bereits um 0.738 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 13.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’981.81 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.05.2026, wurde der MDAX mit 31’400.41 Punkten berechnet. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 13.08.2025, den Stand von 30’925.12 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.09 Prozent aufwärts. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im MDAX
Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 10.19 Prozent auf 103.80 EUR), thyssenkrupp (+ 9.07 Prozent auf 13.53 EUR), Siltronic (+ 5.65 Prozent auf 87.90 EUR), Salzgitter (+ 2.37 Prozent auf 51.75 EUR) und IONOS (+ 2.28 Prozent auf 33.16 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen derweil LANXESS (-5.65 Prozent auf 15.04 EUR), Aurubis (-4.71 Prozent auf 167.80 EUR), DEUTZ (-3.58 Prozent auf 10.23 EUR), Nordex (-3.52 Prozent auf 38.90 EUR) und AIXTRON SE (-2.76 Prozent auf 41.86 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 5’464’299 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 40.089 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick
Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.67 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu LANXESS AG
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13.08.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
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13.08.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Nachmittag tiefrot (finanzen.ch)
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13.08.26
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
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13.08.26
|EQS-PVR: LANXESS Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
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13.08.26
|LANXESS Aktie News: LANXESS am Mittag im Bärenmodus (finanzen.ch)
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13.08.26
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13.08.26
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13.08.26
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
Analysen zu LANXESS AG
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.05.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|LANXESS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.03.26
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|10.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|06.11.25
|LANXESS Buy
|Warburg Research
|13.08.26
|LANXESS Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|18.06.26
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.06.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.05.26
|LANXESS Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|07.08.26
|LANXESS Halten
|DZ BANK
|07.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|04.08.26
|LANXESS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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