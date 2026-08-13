Glencore-Aktie im Fokus: Sprengstoffanschlag trifft wichtige Kohle-Bahnstrecke

Das teilte der Minenbetreiber Cerrejón, eine Tochter des Rohstoffkonzerns Glencore , am Donnerstag mit.

Der Angriff ereignete sich demnach kurz nach Mitternacht nahe Kilometer 125 der 150 Kilometer langen Bahnlinie. Dabei habe es keine Verletzte gegeben, heisst es. Auf der Zugstrecke wird die in der Mine geförderte Steinkohle zum Hafen in Puerto Bolívar an der Karibikküste in der Provinz La Guajira transportiert.

Der Vorfall werde nun von den Behörden untersucht, so die Mitteilung weiter. Derweil prüfe das Unternehmen die Strecke, um mögliche Schäden an der Infrastruktur festzustellen. Laut einem Bericht der Agentur Reuters handelt es sich dabei bereits um den fünften Anschlag auf Anlagen von Cerrejón in diesem Jahr.

mk/ls

Bogotá (awp)