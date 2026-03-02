Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13'097 -1.5%  SPI 18'098 -1.4%  Dow 47'955 -1.6%  DAX 23'575 -1.0%  Euro 0.9043 -0.3%  EStoxx50 5'713 -1.2%  Gold 5'072 -0.2%  Bitcoin 54'660 -1.2%  Dollar 0.7823 0.1%  Öl 88.7 5.2% 
freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5

24.52
CHF
0.10
CHF
0.41 %
13:42:57
SWX
06.03.2026 12:35:20

freenet Sell

freenet
24.78 CHF -0.85%
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage./rob/ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: freenet AG Sell
Unternehmen:
freenet AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
25.50 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
27.40 € 		Abst. Kursziel*:
-6.93%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
27.40 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-6.93%
Analyst Name::
Polo Tang 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

