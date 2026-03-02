freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
24.52CHF
0.10CHF
0.41 %
13:42:57
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
06.03.2026 12:35:20
freenet Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Freenet von 28,50 auf 25,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Reset sei tiefgreifender als gedacht, schrieb Polo Tang am Donnerstag in seinem Resümee des Quartalsberichts. Der schwächere Ausblick stelle das Geschäftsmodell als unabhängiger Mobilfunkprovider infrage./rob/ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 12:44 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Sell
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.50 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
27.40 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.93%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
27.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.93%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu freenet AG
|
12:26
|TecDAX aktuell: TecDAX notiert am Freitagmittag im Minus (finanzen.ch)
|
12:26
|Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag zurück (finanzen.ch)
|
09:28
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX fällt letztendlich (finanzen.ch)
|
05.03.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX verliert zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge (finanzen.ch)
|
05.03.26
|Börse Frankfurt in Rot: So entwickelt sich der MDAX nachmittags (finanzen.ch)