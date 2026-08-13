SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
SAFRAN Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Safran von 330 auf 340 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Chloe Lemarie passte am Donnerstag ihre Schätzungen für die Triebwerkhersteller MTU, Safran und Rolls-Royce infolge der starken Entwicklung im ersten Halbjahr an. Bei Rolls-Royce lobte sie die starke Margenentwicklung in allen Geschäftsbereichen. Für MTU erhöhte sie vor allem die Annahmen für den freien Cashflow. Bei Safran berücksichtigt sie die Anhebung der Prognose, bleibt aber hinsichtlich der Dynamik im Ersatzteilgeschäft im Jahr 2027 vorsichtig./ajx/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAFRAN S.A. Hold
|
Unternehmen:
SAFRAN S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
340.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
361.30 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
359.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.29%
|
Analyst Name::
Chloe Lemarie
|
KGV*:
-
Nachrichten zu SAFRAN S.A.
Analysen zu SAFRAN S.A.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|SAFRAN Overweight
|Barclays Capital
|30.07.26
|SAFRAN Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.07.26
|SAFRAN Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|SAFRAN Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|SAFRAN Outperform
|RBC Capital Markets
|13.08.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10.07.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.04.26
|SAFRAN Neutral
|UBS AG
|24.04.26
|SAFRAN Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|SAFRAN S.A.
|326.70
|-1.27%
Aktuelle Aktienanalysen
|13.08.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Vincorion Overweight
|13.08.26
|
JP Morgan Chase & Co.
Hapag-Lloyd Underweight
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
SAFRAN Hold
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
MTU Aero Engines Buy
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
Rolls-Royce Buy
|13.08.26
|
JP Morgan Chase & Co.
A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|13.08.26
|
Jefferies & Company Inc.
SMA Solar Buy