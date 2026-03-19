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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Freenet von 26 auf 24 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Analyst Andrew Lee passte seine Schätzungen am Mittwochnachmittag an die jüngsten Quartalszahlen sowie aktuelle Geschäftstrends und den Ausblick an. An seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie des Mobilfunkanbieters ändert sich nichts./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2026 / 13:44 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.