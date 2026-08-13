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Fokus Goldpreis & Co. 13.08.2026 20:43:14

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

So entwickeln sich Goldpreis & Co. am Donnerstagabend

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Der Goldpreis ist am Abend gesunken. So verlor der Goldpreis um 20:40 Uhr -1,12 Prozent auf 4.359,49 US-Dollar. Gestern lag der Preis bei 4.408,71 US-Dollar.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,90 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 20:40 Uhr auf 64,74 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 65,33 US-Dollar lag.

Zeitgleich verringert sich der Platinpreis um -2,24 Prozent auf 1.721,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1.760,50 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Palladiumpreis Verluste. Um 20:25 Uhr fällt der Palladiumpreis um -4,00 Prozent auf 1.320,00 US-Dollar. Am Vortag standen noch 1.375,00 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Ölpreis (Brent) Verluste. Um 20:31 Uhr fällt der Ölpreis (Brent) um -2,24 Prozent auf 86,99 US-Dollar. Am Vortag standen noch 88,98 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Ölpreis (WTI) geht es indes nach unten. Der Ölpreis (WTI) gibt -2,55 Prozent auf 81,15 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 83,27 US-Dollar an der Tafel standen.

Daneben sinkt der Baumwolle um -1,02 Prozent auf 0,82 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,83 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,23 US-Dollar am Vortag auf 3,17 US-Dollar nach unten (--2,09 Prozent).

Währenddessen verliert der Kaffeepreis um -2,06 Prozent auf 3,33 US-Dollar. Gestern stand der Kaffeepreis noch bei 3,40 US-Dollar.

Währenddessen wird der Lebendrindpreis bei 2,26 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,89 Prozent im Vergleich zum Vortag (2,31 US-Dollar).

Zudem fällt der Maispreis. Um -1,86 Prozent reduziert sich der Maispreis um 20:20 Uhr auf 4,49 US-Dollar, nachdem der Maispreis am Vortag noch bei 4,57 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit verbucht der Mastrindpreis Abschläge in Höhe von -0,96 Prozent auf 3,43 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Mastrindpreis bei 3,46 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,38 US-Dollar) geht es um 0,94 Prozent auf 1,40 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (11,65 US-Dollar) geht es um 0,30 Prozent auf 11,68 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenmehlpreis Verluste. Um 20:15 Uhr fällt der Sojabohnenmehlpreis um -0,35 Prozent auf 309,90 US-Dollar. Am Vortag standen noch 311,00 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen wird der Sojabohnenölpreis bei 0,69 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,42 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,69 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Zuckerpreis nordwärts. Um 19:05 Uhr steht ein Plus von 2,44 Prozent auf 0,17 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Zuckerpreis-Kurs noch bei 0,16 US-Dollar.

Daneben wertet der Mageres Schwein Preis um 20:05 Uhr ab. Es geht -0,31 Prozent auf 0,95 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,96 US-Dollar stand.

Indessen reduziert sich der Milchpreis um -0,36 Prozent auf 16,59 US-Dollar. Am Vortag notierte der Milchpreis bei 16,65 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Sinkflug. Um 20:29 Uhr gibt der Heizölpreis um -1,16 Prozent auf 112,27 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 113,59 US-Dollar gemeldet wurde.

In der Zwischenzeit kann der Reispreis Gewinne verbuchen. Um 20:20 Uhr steigt der Reispreis um 2,01 Prozent auf 14,20 US-Dollar. Am Vortag standen noch 13,92 US-Dollar an der Tafel.

Daneben präsentiert sich der Holzpreis mit Verlusten. Um 20:30 Uhr notiert der Holzpreis -2,26 Prozent niedriger bei 562,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 575,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
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