Eckert & Ziegler Aktie 433950 / DE0005659700
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13.08.2026 09:28:22
XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen
Machte sich der TecDAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch aktuell an seine positive Performance an.
Am Donnerstag springt der TecDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.34 Prozent auf 4’081.63 Punkte an. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 568.937 Mrd. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0.527 Prozent auf 4’089.06 Punkte an der Kurstafel, nach 4’067.62 Punkten am Vortag.
Der TecDAX verzeichnete bei 4’093.31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 4’081.50 Einheiten.
TecDAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn gab der TecDAX bereits um 0.013 Prozent nach. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 13.07.2026, den Stand von 3’870.03 Punkten. Der TecDAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.05.2026, bei 3’762.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’759.17 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 12.62 Prozent zu Buche. Das TecDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern registriert.
Aufsteiger und Absteiger im TecDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Ottobock (+ 3.57 Prozent auf 61.00 EUR), Siltronic (+ 2.10 Prozent auf 84.95 EUR), Sartorius vz (+ 1.74) Prozent auf 240.10 EUR), TeamViewer (+ 1.35 Prozent auf 6.40 EUR) und Bechtle (+ 1.10 Prozent auf 35.02 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen Eckert Ziegler (-3.05 Prozent auf 13.33 EUR), JENOPTIK (-1.99 Prozent auf 40.46 EUR), AIXTRON SE (-1.56 Prozent auf 42.38 EUR), EVOTEC SE (-1.30 Prozent auf 3.80 EUR) und freenet (-1.27 Prozent auf 23.28 EUR).
Die teuersten Konzerne im TecDAX
Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. 263’045 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 208.564 Mrd. Euro.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.37 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.67 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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