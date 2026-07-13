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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei bei den Aktien des Mobilfunk- und TV-Anbieters mittlerweile ausgeglichen, schrieb Polo Tang am Freitag. Die anstehenden Quartalszahlen dürften durchwachsen ausfallen./niw/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.