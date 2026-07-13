freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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13.07.2026 13:23:05
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet mit einem Kursziel von 25 Euro auf "Neutral" belassen. Das Chance-Risiko-Verhältnis sei bei den Aktien des Mobilfunk- und TV-Anbieters mittlerweile ausgeglichen, schrieb Polo Tang am Freitag. Die anstehenden Quartalszahlen dürften durchwachsen ausfallen./niw/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.07.2026 / 13:46 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: freenet AG Neutral
|
Unternehmen:
freenet AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
23.86 €
|
Abst. Kursziel*:
4.78%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
23.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4.60%
|
Analyst Name::
Polo Tang
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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