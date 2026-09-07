Douglas 7.28 EUR 0.14% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas auf "Neutral" belassen. In Deutschland liefen rabattierte Produkte laut der Parfümeriekette weiterhin besser als vollpreisige, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz. Osteuropa bleibe die wachstumsstärkste und profitabelste Region./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.