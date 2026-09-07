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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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18.09.2026 07:24:29

Douglas Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas auf "Neutral" belassen. In Deutschland liefen rabattierte Produkte laut der Parfümeriekette weiterhin besser als vollpreisige, schrieb Yashraj Rajani am Donnerstag anlässlich der UBS-Luxuskonferenz. Osteuropa bleibe die wachstumsstärkste und profitabelste Region./ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 21:18 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
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