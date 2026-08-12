Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Douglas Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Neutral" mit einem Kursziel von 8,50 Euro belassen. Umsatz und operatives Ergebnis (bereinigtes Ebitda) seien schlechter als prognostiziert ausgefallen, schrieb Yashraj Rajani in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Ausblick der Parfümeriekette auf das laufende Geschäftsjahr 2025/26 habe sich nicht geändert./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
8.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
8.04 €
|
Abst. Kursziel*:
5.72%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
8.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.72%
|
Analyst Name::
Yashraj Rajani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
12:26
|XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: DOUGLAS Group schliesst drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigt Prognose für 2025/2026 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: DOUGLAS Group reports third quarter results in line with expectations and confirms full-year guidance (EQS Group)
|
11.08.26
|Ausblick: Douglas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|SDAX aktuell: Anleger lassen SDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|EQS-News: Conference call on the results for the 3rd quarter 2025/2026 (ending 30 June 2026) on 12 August 2026 (EQS Group)
|
31.07.26
|Analysten sehen bei Douglas-Aktie Potenzial (finanzen.net)