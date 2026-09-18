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Hannover Rück Aktie 1115829 / DE0008402215

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Hannover Rück-Investmentbeispiel 18.09.2026 10:02:29

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingefahren

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hannover Rück von vor 10 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Hannover Rück-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.

Hannover Rück
237.99 CHF -1.65%
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Vor 10 Jahren wurden Hannover Rück-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Hannover Rück-Anteile bei 92.09 EUR. Bei einem Hannover Rück-Investment von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.859 Hannover Rück-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’771.20 EUR, da sich der Wert eines Hannover Rück-Anteils am 17.09.2026 auf 255.20 EUR belief. Das entspricht einer Zunahme von 177.12 Prozent.

Der Börsenwert von Hannover Rück belief sich jüngst auf 30.84 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Hannover Rück
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