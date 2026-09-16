SDAX aktuell: So performt der SDAX mittags

Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.01 Prozent schwächer bei 18’126.20 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.894 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.206 Prozent auf 18’164.73 Punkte an der Kurstafel, nach 18’127.33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Mittwoch sein Tageshoch bei 18’173.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’071.00 Punkten lag.

So bewegt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 1.18 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Wert von 18’633.51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’423.12 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Stand von 16’630.94 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 4.44 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind derzeit LPKF Laser Electronics (+ 4.31 Prozent auf 12.10 EUR), STO SE (+ 3.10 Prozent auf 103.00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 3.01 Prozent auf 66.65 EUR), Basler (+ 2.87 Prozent auf 21.50 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2.86 Prozent auf 57.60 EUR). Die schwächsten SDAX-Aktien sind hingegen Vincorion (-5.30 Prozent auf 18.14 EUR), SMA Solar (-1.88 Prozent auf 54.80 EUR), Douglas (-1.86 Prozent auf 7.39 EUR), CANCOM SE (-1.74 Prozent auf 22.55 EUR) und GFT SE (-1.69 Prozent auf 26.10 EUR).

SDAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im SDAX kann derzeit die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie aufweisen. 189’507 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 4.194 Mrd. Euro macht die 1&1-Aktie im SDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SDAX-Werte im Fokus

Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 2.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten auf. Im Index weist die HAMBORNER REIT-Aktie mit 8.22 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch