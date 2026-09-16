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Index-Performance im Fokus 16.09.2026 09:28:19

Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX

Handel in Frankfurt: Zum Handelsstart Gewinne im SDAX

Derzeit geht es für den SDAX erneut nach oben.

pbb
3.14 CHF -0.76%
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Im SDAX geht es im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.07 Prozent aufwärts auf 18’139.24 Punkte. Die SDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 91.894 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.206 Prozent höher bei 18’164.73 Punkten, nach 18’127.33 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’173.37 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’139.24 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den SDAX bereits um 1.11 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, einen Stand von 18’633.51 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 16.06.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’423.12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.09.2025, wies der SDAX einen Wert von 16’630.94 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.51 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SDAX. Bei 15’733.78 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 2.16 Prozent auf 11.85 EUR), SFC Energy (+ 1.94 Prozent auf 21.00 EUR), Basler (+ 1.91 Prozent auf 21.30 EUR), KSB SE (+ 1.45 Prozent auf 840.00 EUR) und MLP SE (+ 1.42 Prozent auf 9.27 EUR). Zu den schwächsten SDAX-Aktien zählen hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2.01 Prozent auf 51.10 EUR), Douglas (-1.59 Prozent auf 7.41 EUR), HAMBORNER REIT (-1.18 Prozent auf 4.20 EUR), SMA Solar (-0.98 Prozent auf 55.30 EUR) und pbb (-0.96 Prozent auf 3.31 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die HelloFresh-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 37’954 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4.194 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im SDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 2.24 erwartet. Die HAMBORNER REIT-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.22 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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