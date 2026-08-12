Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Douglas Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zentrale Botschaft sei, dass sich die Absatzmärkte in einem schwierigen Zustand befinden, und dass die Parfümeriekette die Strategie an die Bedingungen anpasse./bek/mf;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:59 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Hold
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
7.95 €
|
Abst. Kursziel*:
13.21%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
11.94%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
|
12:26
|XETRA-Handel: mittags Gewinne im SDAX (finanzen.ch)
|
09:28
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Start (finanzen.ch)
|
07:30
|EQS-News: DOUGLAS Group schliesst drittes Quartal im Rahmen der Erwartungen ab und bestätigt Prognose für 2025/2026 (EQS Group)
|
07:30
|EQS-News: DOUGLAS Group reports third quarter results in line with expectations and confirms full-year guidance (EQS Group)
|
11.08.26
|Ausblick: Douglas legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.26
|SDAX aktuell: Anleger lassen SDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|EQS-News: Conference call on the results for the 3rd quarter 2025/2026 (ending 30 June 2026) on 12 August 2026 (EQS Group)
|
31.07.26
|Analysten sehen bei Douglas-Aktie Potenzial (finanzen.net)