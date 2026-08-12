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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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12.08.2026 10:25:11

Douglas Hold

Douglas
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 9 Euro belassen. Das sei wie erwartet schwach verlaufen, schrieb Adam Cochrane in einer ersten Einschätzung am Mittwoch vorliegenden Studie. Die zentrale Botschaft sei, dass sich die Absatzmärkte in einem schwierigen Zustand befinden, und dass die Parfümeriekette die Strategie an die Bedingungen anpasse./bek/mf;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 07:59 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Hold
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
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