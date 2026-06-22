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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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22.06.2026 07:07:46

Douglas Neutral

Douglas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 10,50 auf 9,00 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Richard Edwards reagierte damit am Freitagnachmittag auf die Senkung der Jahresziele. Der Markt für Luxus-Beauty-Produkte bleibe mau./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 16:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
9.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.07 € 		Abst. Kursziel*:
11.52%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12.78%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
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