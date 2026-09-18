TecDAX-Titel freenet-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in freenet von vor einem Jahr verloren

Die freenet-Aktie wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 27.56 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 3.628 freenet-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 91.07 EUR, da sich der Wert eines freenet-Papiers am 17.09.2026 auf 25.10 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 8.93 Prozent.

freenet war somit zuletzt am Markt 2.92 Mrd. Euro wert. Am 03.12.1999 fand der erste Handelstag des freenet-Papiers an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des freenet-Papiers belief sich damals auf 68.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch