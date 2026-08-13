Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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Douglas Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Kennziffern deckten sich mit den zuletzt gesunkenen Erwartungen, schrieb Michael Heider in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Zahlen spiegelten eine eingetrübte Konsumentenstimmung wider, vor allem in den Kernmärkten der Parfümeriekette. Der Druck auf die Profitabilität habe nochmals zugenommen. Die Aktie sei allerdings attraktiv bewertet./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
14.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
8.17 €
|
Abst. Kursziel*:
71.36%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.22 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
70.32%
|
Analyst Name::
Michael Heider
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
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12.08.26
|EQS-News: DOUGLAS Group reports third quarter results in line with expectations and confirms full-year guidance (EQS Group)
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|SDAX aktuell: Anleger lassen SDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
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Analysen zu Douglas AG
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