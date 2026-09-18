Novartis-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Das Feedback von Ärzten zum entzündungshemmenden BTK-Inhibitor und zum PCSK9-Protein-Hemmer sei durchwachsen gewesen und eher positiv für Astrazeneca, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Novartis-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Um 09:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.2 Prozent auf 116.28 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3.20 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’270’584 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Novartis-Aktie um 9.3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET



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