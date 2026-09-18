Novartis Aktie 1200526 / CH0012005267
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Investment-Tipp
|
18.09.2026 10:04:43
Novartis-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG
Die Novartis-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Novartis mit einem Kursziel von 120 Franken auf "Hold" belassen. Das Feedback von Ärzten zum entzündungshemmenden BTK-Inhibitor und zum PCSK9-Protein-Hemmer sei durchwachsen gewesen und eher positiv für Astrazeneca, schrieb Emmanuel Papadakis in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Novartis-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Um 09:48 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0.2 Prozent auf 116.28 CHF. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 3.20 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 2’270’584 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Novartis-Aktie um 9.3 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Novartis am 27.10.2026 vorlegen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Novartis AG
|
12:29
|Novartis Aktie News: Novartis am Mittag gesucht (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 am Mittag (finanzen.ch)
|
09:29
|Novartis Aktie News: Novartis gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Börse Europa: STOXX 50 notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Freundlicher Handel: SMI beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Novartis Aktie News: Novartis am Nachmittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
17.09.26
|Weitere klinische Enttäuschung für Novartis: VHB937 erreicht Studienziele nicht - Aktie dennoch fester (Dow Jones)
Analysen zu Novartis AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|28.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|25.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.26
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|30.06.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.04.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.03.26
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:12
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|17.09.26
|Novartis Neutral
|UBS AG
|15.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
|11.09.26
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.26
|Novartis Hold
|Deutsche Bank AG
Wabtec, Woodward und Euronext: Kennzahlen und Risiken im Vergleich mit François Bloch
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Woodward
✅ Euronext
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI fällt -- DAX mit deutlichen Verlusten -- US-Börsen starten uneins -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verliert am Freitag, während der deutsche Leitindex ebenso nachgibt. Die Wall Street startet gespalten. Vor dem Wochenende zeigten sich die Märkte in Fernost noch einmal gut behauptet.