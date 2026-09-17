SAP Aktie 345952 / DE0007164600
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SAP SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Stimmung in der Software- und IT-Branche bessere sich, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Die Berichtssaison nach dem zweiten Quartal habe kaum Hinweise ergeben, dass die Kunden ihre Investitionen in klassische Software wegen der KI-Adaption zurückfahren würden. Der Experte rechnet auch in der bevorstehenden Berichtssaison mit robusten Resultaten und beruhigenden Signalen für 2027. In Anspielung an die Abkürzung SaaS für "Software as a Service" sprach er von einer "RenaiSaaS", die anhalten dürfte./ag/tav;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: SAP SE Buy
|
Unternehmen:
SAP SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
205.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
186.50 €
|
Abst. Kursziel*:
9.92%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
186.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.81%
|
Analyst Name::
Nay Soe Naing
|
KGV*:
-
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