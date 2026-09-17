HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP auf "Buy" mit einem Kursziel von 205 Euro belassen. Die Stimmung in der Software- und IT-Branche bessere sich, schrieb Nay Soe Naing am Donnerstag. Die Berichtssaison nach dem zweiten Quartal habe kaum Hinweise ergeben, dass die Kunden ihre Investitionen in klassische Software wegen der KI-Adaption zurückfahren würden. Der Experte rechnet auch in der bevorstehenden Berichtssaison mit robusten Resultaten und beruhigenden Signalen für 2027. In Anspielung an die Abkürzung SaaS für "Software as a Service" sprach er von einer "RenaiSaaS", die anhalten dürfte./ag/tav;