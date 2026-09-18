Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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18.09.2026 10:02:29
DAX 40-Titel Deutsche Bank-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Deutsche Bank von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Deutsche Bank eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Deutsche Bank-Anteilen statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 10.05 EUR. Bei einem Investment von 10’000 EUR in die Deutsche Bank-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 994.629 Deutsche Bank-Aktien. Die gehaltenen Deutsche Bank-Papiere wären am 17.09.2026 34’061.07 EUR wert, da der Schlussstand 34.25 EUR betrug. Das entspricht einem Zuwachs um 240.61 Prozent.
Der Börsenwert von Deutsche Bank belief sich zuletzt auf 63.19 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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