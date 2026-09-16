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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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18.09.2026 08:30:15

Bechtle Buy

Bechtle
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Erwartungsgemäß habe der IT-Dienstleister keine neuen kurz- oder mittelfristigen Ziele ausgegeben, schrieb Christopher Tong am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Im Fokus habe der Weg zu den Zielen bis 2030 gestanden. Tong rechnet mit einem guten Bericht zum dritten Quartal./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
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Analyst Name::
Christopher Tong 		KGV*:
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