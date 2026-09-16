Bechtle 31.81 CHF -0.82% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle mit einem Kursziel von 42 Euro auf "Buy" belassen. Erwartungsgemäß habe der IT-Dienstleister keine neuen kurz- oder mittelfristigen Ziele ausgegeben, schrieb Christopher Tong am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag. Im Fokus habe der Weg zu den Zielen bis 2030 gestanden. Tong rechnet mit einem guten Bericht zum dritten Quartal./rob/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 18:11 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.