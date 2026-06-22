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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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22.06.2026 06:56:20

Douglas Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Douglas von 9,00 auf 8,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach der Prognosesenkung des Kosmetikherstellers drohe der Aktie eine Neubewertung, schrieb Yashraj Rajani am Freitagabend. Das für 2026 nun erwartete Umsatzwachstum sowie die bereinigte operative Marge (Ebitda) lägen auf dem niedrigsten Niveau seit 2021. Die dafür verantwortliche Verlangsamung der Branchendynamik und der Druck auf das Online-Geschäft dürften nicht vorübergehender Natur sein. Kurzfristig gebe es zwar keine Kurstreiber. Doch nach dem sechsprozentigen Kursrückgang erscheine das gesenkte Margenziel eingepreist./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2026 / 17:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Neutral
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
8.50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
8.07 € 		Abst. Kursziel*:
5.33%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
7.98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Yashraj Rajani 		KGV*:
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