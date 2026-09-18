DAX 40-Papier Bayer-Aktie: So viel Verlust hätte ein Bayer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Bayer-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Bayer-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 89.34 EUR. Wer vor 10 Jahren 1’000 EUR in die Bayer-Aktie investiert hat, hat nun 11.194 Anteile im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.09.2026 gerechnet (49.04 EUR), wäre das Investment nun 548.94 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 45.11 Prozent abgenommen.

Am Markt war Bayer jüngst 48.12 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch