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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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03.07.2026 10:54:58

Douglas Buy

Douglas
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Douglas nach einem Treffen mit Managern der Parfümeriekette auf "Buy" mit einem Kursziel von 14 Euro belassen. Die Unternehmensführung sei zuversichtlich, sich durch die Fokussierung auf die Omnichannel-Strategie und durch Selbsthilfemaßnahmen in einem verhaltenen Marktumfeld zurechtzufinden, schrieb Michael Heider in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Der Barmittelzufluss der Parfümeriekette sei stark und die Aktie attraktiv bewertet./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 18:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
14.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
8.26 € 		Abst. Kursziel*:
69.49%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
8.32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.27%
Analyst Name::
Michael Heider 		KGV*:
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