Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX zum Handelsende leichter

Am Dienstag tendierte der SDAX via XETRA letztendlich 1.08 Prozent schwächer bei 18’731.16 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 95.582 Mrd. Euro. In den Handel ging der SDAX 0.006 Prozent tiefer bei 18’934.34 Punkten, nach 18’935.41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag heute bei 18’956.76 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’702.35 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der SDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der SDAX 18’302.79 Punkte auf. Noch vor drei Monaten, am 01.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’958.94 Punkten auf. Der SDAX stand noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 16’892.61 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 7.93 Prozent zu Buche. Das SDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 19’325.96 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 15’733.78 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SDAX

Die Gewinner-Aktien im SDAX sind aktuell GFT SE (+ 3.75 Prozent auf 26.30 EUR), CANCOM SE (+ 2.27 Prozent auf 22.50 EUR), Drägerwerk (+ 2.14 Prozent auf 114.80 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.74 Prozent auf 32.70 EUR) und Douglas (+ 1.51 Prozent auf 8.09 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind derweil OHB SE (-8.68 Prozent auf 184.00 EUR), FRIEDRICH VORWERK (-7.51 Prozent auf 72.05 EUR), Hypoport SE (-5.18 Prozent auf 83.30 EUR), Energiekontor (-4.46 Prozent auf 24.65 EUR) und Stabilus SE (-3.82 Prozent auf 16.62 EUR).

SDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Im SDAX weist die HelloFresh-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 1’004’695 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX macht die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.070 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den SDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mutares-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.84 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch