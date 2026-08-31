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Index-Performance im Fokus 31.08.2026 15:58:03

Freundlicher Handel: SDAX nachmittags auf grünem Terrain

Freundlicher Handel: SDAX nachmittags auf grünem Terrain

In Frankfurt ist am ersten Tag der Woche ein stabiler Handel zu beobachten.

Grand City Properties
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Am Montag tendiert der SDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.02 Prozent stärker bei 18’998.64 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 95.555 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0.176 Prozent auf 18’961.84 Punkte an der Kurstafel, nach 18’995.19 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 19’026.83 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’935.66 Punkten lag.

SDAX seit Jahresbeginn

Der SDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 18’302.79 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, den Stand von 19’192.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, verzeichnete der SDAX einen Stand von 16’843.67 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 9.47 Prozent. Der SDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 19’325.96 Punkten. Bei 15’733.78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich aktuell OHB SE (+ 7.86 Prozent auf 204.50 EUR), STO SE (+ 4.84 Prozent auf 99.60 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.00 Prozent auf 61.80 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.91 Prozent auf 77.70 EUR) und SMA Solar (+ 2.79 Prozent auf 58.85 EUR). Unter Druck stehen im SDAX derweil Heidelberger Druckmaschinen (-2.80 Prozent auf 1.49 EUR), EVOTEC SE (-2.75 Prozent auf 3.26 EUR), Douglas (-2.34 Prozent auf 7.94 EUR), Basler (-2.26 Prozent auf 23.75 EUR) und Grand City Properties (-2.13 Prozent auf 9.17 EUR).

Welche SDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Aktuell weist die EVOTEC SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im SDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 544’027 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie macht im SDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.070 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Mitglieder

2026 weist die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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20.08.26 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Grand City Properties Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Grand City Properties Neutral UBS AG
12.08.26 Grand City Properties Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Grand City Properties Hold Jefferies & Company Inc.
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