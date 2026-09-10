Pluszeichen in Frankfurt: SDAX am Mittag in Grün

Am Donnerstag tendiert der SDAX um 12:08 Uhr via XETRA 0.17 Prozent höher bei 18’591.81 Punkten. Die SDAX-Mitglieder sind damit 94.751 Mrd. Euro wert. In den Donnerstagshandel ging der SDAX 0.046 Prozent tiefer bei 18’551.75 Punkten, nach 18’560.24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18’535.91 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18’591.81 Punkten verzeichnete.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SDAX bislang Verluste von 0.813 Prozent. Noch vor einem Monat, am 10.08.2026, verzeichnete der SDAX einen Stand von 18’540.54 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SDAX einen Stand von 17’864.36 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 10.09.2025, wies der SDAX 16’535.50 Punkte auf.

Seit Anfang des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.12 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. 15’733.78 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im SDAX zählen aktuell Carl Zeiss Meditec (+ 3.12 Prozent auf 31.74 EUR), Drägerwerk (+ 2.88 Prozent auf 114.20 EUR), NORMA Group SE (+ 2.74 Prozent auf 20.60 EUR), STO SE (+ 2.33 Prozent auf 101.20 EUR) und Ottobock (+ 2.11 Prozent auf 58.00 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen SMA Solar (-3.56 Prozent auf 59.55 EUR), Douglas (-3.08 Prozent auf 7.54 EUR), Jungheinrich (-1.89 Prozent auf 25.96 EUR), tonies (-1.67 Prozent auf 11.76 EUR) und Heidelberger Druckmaschinen (-1.54 Prozent auf 1.41 EUR).

SDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im SDAX sticht die HelloFresh-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 628’638 Aktien gehandelt. Im SDAX weist die 1&1-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.220 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

SDAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

2026 verzeichnet die Mutares-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX. Die HAMBORNER REIT-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.89 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch