Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe vor dem Hintergrund einer anhaltend schwachen Konsumentennachfrage ein insgesamt durchwachsenes Zahlenwerk vorgelegt, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Die im Juni reduzierten Jahresziele seien bestätigt worden./rob/edh/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 02:39 / CEST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.93 €
|
Abst. Kursziel*:
26.10%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
8.04 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.38%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
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