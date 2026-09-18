FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die fundamentale Einstufung für Redcare Pharmacy auf "Buy" belassen. Analyst Jan Koch sieht in der jüngsten Kursschwäche aktuell eine besonders gute Einstiegschance, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar schrieb. Er empfahl den Anlegern daher in seinem "Catalyst Call" den Kauf seiner "Buy Idea". Die Ergebnisse des dritten Quartals dürften die jüngst angehobenen Jahresziele untermauern, welche ohnehin immer noch konservativ erschienen, Derweil erwartet er keinen regulatorischen Gegenwind, und die Anleger konzentrierten sich wohl zunehmend auf das Jahr 2027, das weiteres starkes Gewinnwachstum verspreche./ag/tav;