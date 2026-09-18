ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem AT S (AT&S)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die AT S (AT&S)-Anteile bei 30.70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 3.257 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 544.63 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 17.09.2026 auf 167.20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +444.63 Prozent.

Der Börsenwert von AT S (AT&S) belief sich jüngst auf 6.15 Mrd. Euro. Am 16.07.1999 wurden AT S (AT&S)-Anteile zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die AT S (AT&S)-Aktie bei 18.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch