AT & S Aktie 828998 / AT0000969985
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18.09.2026 10:02:29
ATX-Wert AT S (AT&S)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in AT S (AT&S) von vor 3 Jahren abgeworfen
Wer vor Jahren in AT S (AT&S)-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren fand via Börse Wien Handel mit dem AT S (AT&S)-Papier statt. Diesen Handelstag beendeten die AT S (AT&S)-Anteile bei 30.70 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die AT S (AT&S)-Aktie investiert, befänden sich nun 3.257 AT S (AT&S)-Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 544.63 EUR, da sich der Wert eines AT S (AT&S)-Anteils am 17.09.2026 auf 167.20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +444.63 Prozent.
Der Börsenwert von AT S (AT&S) belief sich jüngst auf 6.15 Mrd. Euro. Am 16.07.1999 wurden AT S (AT&S)-Anteile zum ersten Mal an der Börse Wien gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die AT S (AT&S)-Aktie bei 18.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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