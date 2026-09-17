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Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006

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18.09.2026 08:39:44

Bilfinger SE Buy

Bilfinger
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 125 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Management habe mit dem Sparprogramm "Agile" schnell gegengesteuert, schrieb Michael Kuhn in seiner am Freitag vorliegenden Reaktion auf die heftige Gewinnwarnung. Das augenblickliche Problem liege vor allem in der Profitabilität./rob/ag/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2026 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
100.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
58.75 € 		Abst. Kursziel*:
70.21%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
71.53%
Analyst Name::
Michael Kuhn 		KGV*:
-
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08:39 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
17.09.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
10.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
27.08.26 Bilfinger Buy UBS AG
13.08.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
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