Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’919 -0.2%  SPI 19’671 -0.1%  Dow 51’778 0.6%  DAX 25’549 -0.7%  Euro 0.9468 0.1%  EStoxx50 6’290 -0.5%  Gold 4’386 1.0%  Bitcoin 64’198 1.9%  Dollar 0.8248 0.1%  Öl 103.1 -1.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Analyse: Warburg Research vergibt Hold an DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie
Neutral-Analyse: JP Morgan Chase & Co. bewertet Nestlé-Aktie
Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Hold in neuer Analyse
S&P 500 vor neuem Rekord? Strategen sehen Milliardenpotenzial – und eine Gefahr
Marktbericht für Rohstoffe: Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell
Suche...
ETF Sparplan

Apple Aktie 908440 / US0378331005

277.20
CHF
3.37
CHF
1.23 %
10:11:51
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

18.09.2026 08:27:51

Apple Neutral

Apple
277.20 CHF 1.23%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 296 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die anfänglichen Wartezeiten auf die bereits verfügbaren iPhone-18-Modelle Pro und Max sprächen für recht maue Nachfrage, schrieb David Vogt am Donnerstag./rob/tav;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.09.2026 / 20:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Apple

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Apple-Kurs >5
Fallender Apple-Kurs >5 >10 >15 >20
Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296.00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 337.00 		Abst. Kursziel*:
-12.17%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 337.04 		Abst. Kursziel aktuell:
-12.18%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Apple Inc.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Apple Inc.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:27 Apple Neutral UBS AG
17.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
14.09.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.09.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 277.20 1.23% Apple Inc.