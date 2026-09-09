Douglas 7.80 EUR -1.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas anlässlich der jüngst veröffentlichten Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe zwar schwach abgeschnitten, was die gedämpfte Verbrauchernachfrage sowie den intensiven Preiswettbewerb widerspiegele, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings berücksichtige die Bewertung der Aktien bereits die aktuellen Gegenwinde. Insgesamt sei das Risiko-Ertrags-Verhältnis daher attraktiv./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.