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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

7.80
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-1.27 %
18:13:38
BMN
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09.09.2026 16:59:05

Douglas Buy

Douglas
7.80 EUR -1.27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas anlässlich der jüngst veröffentlichten Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe zwar schwach abgeschnitten, was die gedämpfte Verbrauchernachfrage sowie den intensiven Preiswettbewerb widerspiegele, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings berücksichtige die Bewertung der Aktien bereits die aktuellen Gegenwinde. Insgesamt sei das Risiko-Ertrags-Verhältnis daher attraktiv./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 08:32 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Buy
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
10.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
7.75 € 		Abst. Kursziel*:
29.03%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
7.80 € 		Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
Analyst Name::
Henrik Paganetty 		KGV*:
-
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16:59 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
14.08.26 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
12.08.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
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