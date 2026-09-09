Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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Douglas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Douglas anlässlich der jüngst veröffentlichten Neunmonatszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 10 Euro belassen. Die Parfümeriekette habe zwar schwach abgeschnitten, was die gedämpfte Verbrauchernachfrage sowie den intensiven Preiswettbewerb widerspiegele, schrieb Henrik Paganetty in einer am Mittwoch vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings berücksichtige die Bewertung der Aktien bereits die aktuellen Gegenwinde. Insgesamt sei das Risiko-Ertrags-Verhältnis daher attraktiv./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Douglas AG Buy
|
Unternehmen:
Douglas AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
10.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
7.75 €
|
Abst. Kursziel*:
29.03%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
7.80 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28.21%
|
Analyst Name::
Henrik Paganetty
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Douglas AG
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|Douglas Sell
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|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|16:59
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|16:59
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
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|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|22.06.26
|Douglas Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.06.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|19.06.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
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Aktuelle Aktienanalysen
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