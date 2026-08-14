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Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4

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14.08.2026 06:55:32

Douglas Sell

Douglas
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Douglas von 9 auf 7 Euro gesenkt und die Aktien von "Neutral" auf "Sell" abgestuft. Die Ergebnisse des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2025/26 hätten die Herausforderungen auf dem europäischen Markt für Kosmetik und Körperpflege unterstrichen, schrieb Richard Edwards am Donnerstagabend. In den wichtigsten Regionen Deutschland, Niederlande und Frankreich sei es im Vorjahresvergleich abwärts gegangen. Zudem verschiebe sich der Schwerpunkt weiter in das weniger profitable Online-Geschäft. Edwards wies zudem darauf hin, dass die Marktanteile im klassischen Ladengeschäft sinken./ag/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 17:16 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Douglas AG Sell
Unternehmen:
Douglas AG 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
7.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
8.31 € 		Abst. Kursziel*:
-15.76%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
8.06 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13.15%
Analyst Name::
Richard Edwards 		KGV*:
-
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06:55 Douglas Sell Goldman Sachs Group Inc.
13.08.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.08.26 Douglas Neutral UBS AG
12.08.26 Douglas Hold Deutsche Bank AG
12.08.26 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
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