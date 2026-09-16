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SDAX im Fokus 16.09.2026 15:58:16

Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag

Gewinne in Frankfurt: SDAX klettert am Nachmittag

Der SDAX zeigt sich derzeit kaum verändert.

Grand City Properties
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Der SDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.16 Prozent höher bei 18’156.54 Punkten. Damit kommen die im SDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 91.894 Mrd. Euro. Zuvor ging der SDAX 0.206 Prozent fester bei 18’164.73 Punkten in den Handel, nach 18’127.33 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SDAX betrug 18’071.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 18’185.08 Zähler.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der SDAX bereits um 1.02 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, mit 18’633.51 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 16.06.2026, lag der SDAX noch bei 18’423.12 Punkten. Der SDAX wies vor einem Jahr, am 16.09.2025, einen Wert von 16’630.94 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 4.61 Prozent. Bei 19’325.96 Punkten erreichte der SDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im SDAX

Unter den stärksten Aktien im SDAX befinden sich derzeit LPKF Laser Electronics (+ 4.74 Prozent auf 12.15 EUR), ASTA Energy Solutions (+ 3.93 Prozent auf 58.20 EUR), Basler (+ 3.83 Prozent auf 21.70 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.86 Prozent auf 66.55 EUR) und STO SE (+ 2.50 Prozent auf 102.40 EUR). Die Flop-Titel im SDAX sind hingegen Vincorion (-5.69 Prozent auf 18.07 EUR), CANCOM SE (-2.83 Prozent auf 22.30 EUR), Grand City Properties (-2.64 Prozent auf 8.11 EUR), Südzucker (-2.23 Prozent auf 12.30 EUR) und Douglas (-1.86 Prozent auf 7.39 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im SDAX auf

Im SDAX ist die EVOTEC SE-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 311’901 Aktien gehandelt. Die 1&1-Aktie weist im SDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4.194 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Titel im Blick

Unter den SDAX-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie mit 2.24 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.22 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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