Allianz Aktie 322646 / DE0008404005
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18.09.2026 10:02:29
DAX 40-Titel Allianz-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Allianz-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Allianz-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde das Allianz-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 130.00 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 0.769 Allianz-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Allianz-Papiers auf 451.10 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 347.00 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 247.00 Prozent angewachsen.
Am Markt war Allianz jüngst 170.80 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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