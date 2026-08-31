Douglas Aktie 147313393 / DE000BEAU1Y4
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31.08.2026 18:00:38
Was Analysten von der Douglas-Aktie erwarten
5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Douglas veröffentlicht.
2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Douglas-Aktie, 1 Analyst hält die Douglas-Aktie für einen Verkauf.
Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 9,700 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Douglas in Höhe von 7,970 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Goldman Sachs Group Inc.
|7,00 EUR
|-12,17
|14.08.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14,00 EUR
|75,66
|13.08.2026
|UBS AG
|8,50 EUR
|6,65
|12.08.2026
|Deutsche Bank AG
|9,00 EUR
|12,92
|12.08.2026
|Jefferies & Company Inc.
|10,00 EUR
|25,47
|12.08.2026
Redaktion finanzen.ch
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|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|Douglas Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.08.26
|Douglas Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Douglas Neutral
|UBS AG
|12.08.26
|Douglas Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Douglas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
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