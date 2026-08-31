Was Analysten von der Douglas-Aktie erwarten

5 Experten haben im abgelaufenen Monat ihre Aktienanalyse zu Douglas veröffentlicht.

2 Experten stufen die Aktie als Kauf ein, 2 Experten empfehlen das Halten der Douglas-Aktie, 1 Analyst hält die Douglas-Aktie für einen Verkauf.

Das durchschnittliche Kurziel setzen die Analysten auf 9,700 EUR fest. Dies entspricht einem Anstieg von 1,73 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von Douglas in Höhe von 7,970 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend zeigt Kaufen an.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Goldman Sachs Group Inc. 7,00 EUR -12,17 14.08.2026 Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 14,00 EUR 75,66 13.08.2026 UBS AG 8,50 EUR 6,65 12.08.2026 Deutsche Bank AG 9,00 EUR 12,92 12.08.2026 Jefferies & Company Inc. 10,00 EUR 25,47 12.08.2026

Redaktion finanzen.ch