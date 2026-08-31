KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007
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31.08.2026 12:26:21
Montagshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags
Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am ersten Tag der Woche.
Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent schwächer bei 18’961.33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95.555 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.176 Prozent auf 18’961.84 Punkte an der Kurstafel, nach 18’995.19 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18’982.77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’935.66 Punkten erreichte.
SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’302.79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 19’192.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 16’843.67 Punkte.
Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.25 Prozent nach oben. 19’325.96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.
Top- und Flop-Aktien im SDAX
Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8.12 Prozent auf 205.00 EUR), STO SE (+ 4.11 Prozent auf 98.90 EUR), Dürr (+ 2.56 Prozent auf 18.44 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.45 Prozent auf 77.35 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2.33 Prozent auf 61.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.15 Prozent auf 61.50 EUR), EVOTEC SE (-3.05 Prozent auf 3.25 EUR), Douglas (-2.21 Prozent auf 7.95 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1.95 Prozent auf 1.51 EUR) und Basler (-1.85 Prozent auf 23.85 EUR).
SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 442’537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.070 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus
Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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