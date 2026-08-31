Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’351 -0.3%  SPI 20’202 -0.3%  Dow 53’560 0.0%  DAX 26’393 -0.7%  Euro 0.9377 0.0%  EStoxx50 6’472 -0.2%  Gold 4’461 0.1%  Bitcoin 63’401 1.2%  Dollar 0.8083 -0.2%  Öl 91.1 2.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Lufthansa-Aktie stabil: Condor-Chef Gerber erwartet weiter steigende Ticketpreise
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Rohstoffkurse: So schlagen sich der Goldpreis, Silberpreis & Co. am Montagmittag
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Aktie tiefrot: BYD verschärft laut Studie Preiswettbewerb bei Hybrid-Autos
Suche...
ETF Sparplan

KWS SAAT Aktie 338540 / DE0007074007

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Performance im Blick 31.08.2026 12:26:21

Montagshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags

Montagshandel in Frankfurt: SDAX fällt mittags

Kaum bewegt zeigt sich der SDAX am ersten Tag der Woche.

KWS SAAT
73.18 CHF 0.67%
Kaufen Verkaufen

Der SDAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0.18 Prozent schwächer bei 18’961.33 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 95.555 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0.176 Prozent auf 18’961.84 Punkte an der Kurstafel, nach 18’995.19 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SDAX lag am Montag bei 18’982.77 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18’935.66 Punkten erreichte.

SDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der SDAX einen Stand von 18’302.79 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der SDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 19’192.97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, betrug der SDAX-Kurs 16’843.67 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 9.25 Prozent nach oben. 19’325.96 Punkte markierten den Höchststand des SDAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Top- und Flop-Aktien im SDAX

Die Top-Aktien im SDAX sind aktuell OHB SE (+ 8.12 Prozent auf 205.00 EUR), STO SE (+ 4.11 Prozent auf 98.90 EUR), Dürr (+ 2.56 Prozent auf 18.44 EUR), FRIEDRICH VORWERK (+ 2.45 Prozent auf 77.35 EUR) und ASTA Energy Solutions (+ 2.33 Prozent auf 61.40 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3.15 Prozent auf 61.50 EUR), EVOTEC SE (-3.05 Prozent auf 3.25 EUR), Douglas (-2.21 Prozent auf 7.95 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (-1.95 Prozent auf 1.51 EUR) und Basler (-1.85 Prozent auf 23.85 EUR).

SDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die EVOTEC SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SDAX auf. 442’537 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die 1&1-Aktie hat im SDAX mit 4.070 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der SDAX-Mitglieder im Fokus

Die Mutares-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SDAX-Werten. In puncto Dividendenrendite ist die Mutares-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.72 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Analysen zu SDAX-Aktien
Zum SDAX-Chart
Marktkapitalisierungen im Überblick

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm

Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Dürr AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu KWS SAAT SE & Co. KGaA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
20.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
10.07.26 KWS SAAT Add Baader Bank
15.05.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
12.05.26 KWS SAAT Add Baader Bank
16.02.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio

Inside Trading & Investment

09:06 Marktüberblick: Autowerte gesucht
09:03 SMI zum Wochenauftakt tiefer erwartet
08:45 Logo WHS Arbeitsmarkt vor dem Showdown: Entscheidet diese Woche über die nächste Fed-Zinserhöhung?
06:08 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Rücksetzer zum Wochenschluss
27.08.26 Julius Bär: 15.00% p.a. JB Callable Barrier Reverse Convertible (70%) auf OC Oerlikon Corp AG
26.08.26 Der «Burggraben» im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz
25.08.26 Raiffeisen: Produkte im Fokus - 9.60% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Kühne + Nagel, Logitech, Roche
13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’969.65 19.59 SRQBMU
Short 15’266.60 13.91 S4BTCU
Short 15’855.37 8.86 S4ABWU
SMI-Kurs: 14’350.71 31.08.2026 13:17:33
Long 13’790.57 19.73 SEBAGU
Long 13’481.69 13.98 SGBWIU
Long 12’904.70 8.97 SRDBIU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Schwacher Wochentag in New York: Dow Jones präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Aktien von Almonty, Broadcom und Bloom Energy fliegen raus: Das Depot von Stanley Druckenmiller in Q2
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones letztendlich im Aufwind
Gold, Öl & Co. in KW 35: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
UBS-Aktie im Minus: Kapitalerhöhung bei UBS-Immobilienfonds geplant
Greenlight Capital: So positionierte sich David Einhorn im 2. Quartal
Apple Debuts M6 And M5 Ultra Chips With Major AI Performance Gains

Top-Rankings

KW 35: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 35: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 35: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.

Indizes in diesem Artikel
SDAX 18’980.36 -0.08%