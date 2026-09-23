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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

11.31
CHF
0.62
CHF
5.80 %
13:00:13
SWX
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25.09.2026 11:35:22

DocMorris Buy

DocMorris
11.38 CHF 6.64%
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober. Das Neunmonatswachstum dürfte mit 13 Prozent am oberen Ende der jüngst für das Gesamtjahr erhöhten Prozentspanne liegen./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender DocMorris-Kurs >5
Fallender DocMorris-Kurs >5
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
12.50 CHF
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
11.35 CHF 		Abst. Kursziel*:
10.13%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
11.38 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
9.86%
Analyst Name::
Jan Koch 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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