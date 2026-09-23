DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DocMorris mit einem Kursziel von 12,50 Franken auf "Buy" belassen. Die starke Dynamik aus dem ersten Halbjahr dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Jan Koch in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober. Das Neunmonatswachstum dürfte mit 13 Prozent am oberen Ende der jüngst für das Gesamtjahr erhöhten Prozentspanne liegen./ag/tih;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Buy
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
12.50 CHF
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
11.35 CHF
|
Abst. Kursziel*:
10.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
11.38 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.86%
|
Analyst Name::
Jan Koch
|
KGV*:
-
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|DocMorris Aktie News: DocMorris verteuert sich am Mittag kräftig (finanzen.ch)
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12:26
|SPI-Handel aktuell: SPI mittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris tendiert am Freitagvormittag tiefer (finanzen.ch)
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24.09.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag Verlust reich (finanzen.ch)
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23.09.26
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|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|11:35
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|03.09.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.08.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.08.26
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|11.36
|6.27%
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