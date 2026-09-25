DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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25.09.2026 10:02:17
SPI-Titel DocMorris-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in DocMorris von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in DocMorris eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 25.09.2025 wurde die DocMorris-Aktie via Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der DocMorris-Aktie betrug an diesem Tag 5.88 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 CHF in die DocMorris-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’700.680 Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (10.69 CHF), wäre das Investment nun 18’180.27 CHF wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 81.80 Prozent zugenommen.
DocMorris erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 552.13 Mio. CHF. Die DocMorris-Aktie wurde am 06.07.2017 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines DocMorris-Anteils bei 151.00 CHF festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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