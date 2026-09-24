Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’899 -0.2%  SPI 19’706 -0.2%  Dow 51’349 -0.3%  DAX 25’267 -0.6%  Euro 0.9418 0.2%  EStoxx50 6’273 -0.4%  Gold 4’262 -0.6%  Bitcoin 69’638 0.0%  Dollar 0.8290 0.5%  Öl 107.1 3.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Novartis1200526On113454047
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Meta-Aktie fester: Facebook-Konzern überholt Rivalen mit kleinem KI-Gerät
Michael Burry legt nach: „Big Short“-Investor verstärkt Wette gegen Micron-Aktie
Wie viel Wert mit einer Investition in Solana von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
So viel wäre eine USD Coin-Anlage von vor 5 Jahren heute wert
NVIDIA-Chef beim Trump–Xi-Dinner: Chance oder Risiko für Aktienanleger?
Suche...
ETF Sparplan

DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

24.09.2026 16:29:00

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag Verlust reich

DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag Verlust reich

Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 10,76 CHF.

DocMorris
10.67 CHF -2.49%
Kaufen Verkaufen

Die DocMorris-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 10,76 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,63 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,97 CHF. Bisher wurden via SIX SX 173'698 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 22.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,69 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 63,55 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur DocMorris-Aktie

DocMorris-Aktie sackt kräftig ab: Urteil über Geschäftsmodell von Konkurrent dm-med im Dezember

DocMorris-Aktie sackt ab: Wandlungspreis und definitives Volumen neuer Wandelanleihe festgelegt

DocMorris schliesst Privatplatzierung von langfristiger Wandelanleihe erfolgreich ab - Aktie tiefer

In eigener Sache

Trading Signals: On Holding - Ein explosiver Antritt

Der Sportartikelhersteller steigt in das Fussballgeschäft ein und setzt sich ehrgeizige Wachstumsziele. Nach diesen News hat die On-Aktie einen Sprint gestartet, der durchaus noch weitergehen könnte.

Weiterlesen!

Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten