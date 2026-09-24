DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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24.09.2026 16:29:00
DocMorris Aktie News: DocMorris am Nachmittag Verlust reich
Die Aktie von DocMorris gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die DocMorris-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 1,6 Prozent im Minus bei 10,76 CHF.
Die DocMorris-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 1,6 Prozent auf 10,76 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SPI, der derzeit bei 19'758 Punkten notiert. Die DocMorris-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,63 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,97 CHF. Bisher wurden via SIX SX 173'698 DocMorris-Aktien gekauft oder verkauft.
Am 22.09.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 11,69 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die DocMorris-Aktie damit 7,96 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 24.03.2026 bei 3,92 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die DocMorris-Aktie derzeit noch 63,55 Prozent Luft nach unten.
Im Jahr 2025 erhielten DocMorris-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 CHF. Am 19.08.2025 äusserte sich DocMorris zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,06 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das DocMorris ein Ergebnis je Aktie von -1,06 CHF vermeldet. Der Umsatz lag bei 260.83 Mio. CHF – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 260.83 Mio. CHF erwirtschaftet worden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem DocMorris-Verlust in Höhe von -1,690 CHF je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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