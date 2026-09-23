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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Nur dank der Zollrückerstattungen hätten die Schweden die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Das aktuelle Wachstum im September entspreche dem Trend des zweiten Quartals./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.