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Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270

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13:09:08
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25.09.2026 11:37:01

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

Hennes & Mauritz AB
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Nur dank der Zollrückerstattungen hätten die Schweden die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Das aktuelle Wachstum im September entspreche dem Trend des zweiten Quartals./ag/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
160.00 SEK
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
162.85 SEK 		Abst. Kursziel*:
-1.75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
162.85 SEK 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.75%
Analyst Name::
Adam Cochrane 		KGV*:
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11:37 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Hennes & Mauritz AB Hold Deutsche Bank AG
24.09.26 Hennes & Mauritz AB Underweight Barclays Capital
24.09.26 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
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