Hennes & Mauritz AB Aktie 613906 / SE0000106270
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25.09.2026 11:37:01
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Hennes & Mauritz AB
13.53 CHF -0.56%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für H&M mit einem Kursziel von 160 schwedischen Kronen auf "Hold" belassen. Nur dank der Zollrückerstattungen hätten die Schweden die Erwartungen im dritten Geschäftsquartal übertroffen, schrieb Adam Cochrane am Donnerstag. Das aktuelle Wachstum im September entspreche dem Trend des zweiten Quartals./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2026 / 08:15 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M) Hold
|
Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
160.00 SEK
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
162.85 SEK
|
Abst. Kursziel*:
-1.75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
162.85 SEK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.75%
|
Analyst Name::
Adam Cochrane
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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