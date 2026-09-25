EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667
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EssilorLuxottica Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der jährlich stattfindenden Technologiekonferenz des Facebook-Mutterkonzerns Meta hätten dieser und der Brillenkonzern ihr erweitertes Portfolio an wegweisenden KI-Brillen präsentiert, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch der neue KI-Agent "Muse" von Meta werde künftig in KI-Brillen integriert. Damit könnten beide Unternehmen ihre jeweilige Marktführerschaft ausbauen./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
|
Unternehmen:
EssilorLuxottica
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
250.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
143.70 €
|
Abst. Kursziel*:
73.97%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
143.65 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.03%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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|EssilorLuxottica Buy
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|22.09.26
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|RBC Capital Markets
|12:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|12:06
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|22.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.09.26
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|18.09.26
|EssilorLuxottica Buy
|UBS AG
|07:26
|EssilorLuxottica Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.09.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|26.08.26
|EssilorLuxottica Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|EssilorLuxottica Hold
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|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|EssilorLuxottica
|135.30
|0.89%
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