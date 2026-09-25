Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’945 0.3%  SPI 19’761 0.3%  Dow 51’350 -0.3%  DAX 25’427 0.6%  Euro 0.9452 0.3%  EStoxx50 6’315 0.7%  Gold 4’314 0.8%  Bitcoin 70’245 0.5%  Dollar 0.8286 0.1%  Öl 105.5 -1.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Holcim1221405
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Promi-Kunde bucht Starfall – jetzt bei SpaceX-Aktie einsteigen?
Analyse: Bernstein Research bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie mit Market-Perform in neuer Analyse
Milliardendeal lässt Nanexa-Aktie explodieren - Novo Nordisk kaum bewegt
Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie
Neue Analyse: Jefferies & Company Inc. bewertet Symrise-Aktie mit Buy
Suche...
Plus500 Depot

EssilorLuxottica Aktie 497537 / FR0000121667

134.85
CHF
0.75
CHF
0.56 %
12:55:54
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2026 12:06:47

EssilorLuxottica Buy

EssilorLuxottica
135.91 CHF -1.10%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für EssilorLuxottica auf "Buy" mit einem Kursziel von 250 Euro belassen. Auf der jährlich stattfindenden Technologiekonferenz des Facebook-Mutterkonzerns Meta hätten dieser und der Brillenkonzern ihr erweitertes Portfolio an wegweisenden KI-Brillen präsentiert, schrieb Julien Dormois in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Auch der neue KI-Agent "Muse" von Meta werde künftig in KI-Brillen integriert. Damit könnten beide Unternehmen ihre jeweilige Marktführerschaft ausbauen./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 15:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: EssilorLuxottica Buy
Unternehmen:
EssilorLuxottica 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
250.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
143.70 € 		Abst. Kursziel*:
73.97%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
143.65 € 		Abst. Kursziel aktuell:
74.03%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu EssilorLuxottica

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu EssilorLuxottica

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:06 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 EssilorLuxottica Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.09.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
22.09.26 EssilorLuxottica Buy Jefferies & Company Inc.
22.09.26 EssilorLuxottica Outperform RBC Capital Markets
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen