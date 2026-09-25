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Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999

87.74
CHF
1.78
CHF
2.07 %
12:55:27
SWX
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25.09.2026 11:51:06

Symrise Buy

Symrise
88.23 CHF 0.56%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Günstigere Vergleichswerte und sich verbessernde Trends im Bereich Haustierpflege dürften das Wachstum gestützt haben. Zudem seien neue Produktideen sehr erfolgreich auf den Markt gebracht worden./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2026 / 11:53 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.09.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Symrise AG Buy
Unternehmen:
Symrise AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
93.44 € 		Abst. Kursziel*:
17.72%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
93.46 € 		Abst. Kursziel aktuell:
17.70%
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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