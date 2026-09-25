Symrise Aktie 2810536 / DE000SYM9999
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Symrise Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise vor Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Hersteller von Duftstoffen und Aromen dürfte erneut solide abgeschnitten haben, schrieb Marcus Dunford-Castro in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Günstigere Vergleichswerte und sich verbessernde Trends im Bereich Haustierpflege dürften das Wachstum gestützt haben. Zudem seien neue Produktideen sehr erfolgreich auf den Markt gebracht worden./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Symrise AG Buy
|
Unternehmen:
Symrise AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
93.44 €
|
Abst. Kursziel*:
17.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
93.46 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17.70%
|
Analyst Name::
Marcus Dunford-Castro
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Symrise AG
|
12:43
|Market-Perform-Analyse: Bernstein Research bewertet Symrise-Aktie (finanzen.ch)
|
10:02
|DAX 40-Wert Symrise-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Symrise von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
24.09.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.ch)
|
24.09.26
|DAX-Handel aktuell: DAX beginnt Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
21.09.26
|EQS-CMS: Symrise AG: Release of a capital market information (EQS Group)
|
21.09.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: nachmittags Gewinne im DAX (finanzen.ch)
Analysen zu Symrise AG
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:51
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:23
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.09.26
|Symrise Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.08.26
|Symrise Kaufen
|DZ BANK
|31.07.26
|Symrise Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.03.26
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|02.02.26
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|Jefferies & Company Inc.
|13.01.26
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|Jefferies & Company Inc.
|11.11.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Symrise Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:53
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|24.09.26
|Symrise Equal Weight
|Barclays Capital
|10.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.26
|Symrise Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Symrise AG
|88.26
|2.68%
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