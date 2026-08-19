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DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283

10.57
CHF
0.57
CHF
5.70 %
09:29:02
SWX
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20.08.2026 08:51:07

DocMorris Hold

DocMorris
10.66 CHF 11.35%
Kaufen Verkaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 4,45 auf 10,15 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas attestierte der Online-Apotheke am Mittwoch in seinem Resümee eine positive Entwicklung, was verschreibungspflichtige Medikamente und digitale Dienstleistungen betrifft. Dies führe in seinem Modell zu höheren Umsatzschätzungen. Die Erwartungen an den Free Cashflow erhöhte er noch deutlicher wegen verbesserter operativer Hebel. Der Barmittelfluss sollte nun schon 2028 positiv werden und nicht erst 2030./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2026 / 16:26 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf DocMorris

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender DocMorris-Kurs >5
Fallender DocMorris-Kurs >5
Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose) 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
10.15 CHF
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
10.40 CHF 		Abst. Kursziel*:
-2.40%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
10.66 CHF 		Abst. Kursziel aktuell:
-4.82%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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08:51 DocMorris Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.26 DocMorris Neutral UBS AG
19.08.26 DocMorris Buy Jefferies & Company Inc.
20.07.26 DocMorris Neutral UBS AG
15.07.26 DocMorris Sell UBS AG
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