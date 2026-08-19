DocMorris Aktie 4261528 / CH0042615283
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DocMorris Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für DocMorris nach Halbjahreszahlen von 4,45 auf 10,15 Franken angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Gerhard Orgonas attestierte der Online-Apotheke am Mittwoch in seinem Resümee eine positive Entwicklung, was verschreibungspflichtige Medikamente und digitale Dienstleistungen betrifft. Dies führe in seinem Modell zu höheren Umsatzschätzungen. Die Erwartungen an den Free Cashflow erhöhte er noch deutlicher wegen verbesserter operativer Hebel. Der Barmittelfluss sollte nun schon 2028 positiv werden und nicht erst 2030./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: DocMorris AG (ex Zur Rose) Hold
|
Unternehmen:
DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
10.15 CHF
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
10.40 CHF
|
Abst. Kursziel*:
-2.40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
10.66 CHF
|
Abst. Kursziel aktuell:
-4.82%
|
Analyst Name::
Gerhard Orgonas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|
09:29
|DocMorris Aktie News: DocMorris gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
09:28
|Gute Stimmung in Zürich: SPI verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge (finanzen.ch)
|
19.08.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris am Mittwochnachmittag mit Kursplus (finanzen.ch)
|
19.08.26
|DocMorris Aktie News: DocMorris fällt am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|Verluste in Zürich: So bewegt sich der SPI am Mittwochmittag (finanzen.ch)
|
19.08.26
|DocMorris with strong growth momentum in Rx and Digital Services in the first half of the year and guidance increase (EQS Group)
|
19.08.26
|DocMorris mit starker Wachstumsdynamik bei Rx und Digital Services im ersten Halbjahr und Verbesserung des Ausblicks (EQS Group)
Analysen zu DocMorris AG (ex Zur Rose)
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.08.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.05.26
|DocMorris Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|21.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|16.04.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|24.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|19.03.26
|DocMorris Sell
|UBS AG
|08:51
|DocMorris Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.08.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|20.07.26
|DocMorris Neutral
|UBS AG
|22.04.26
|DocMorris Equal Weight
|Barclays Capital
|20.04.26
|DocMorris Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|DocMorris AG (ex Zur Rose)
|10.43
|4.30%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
MBB Hold
|08:51
|
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DocMorris Hold
|08:35
|
Warburg Research
NORMA Group Hold
|08:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
AstraZeneca Buy
|08:02
|
Goldman Sachs Group Inc.
Grand City Properties Neutral
|07:40
|
UBS AG
Sartorius vz. Buy
|07:39
|
Goldman Sachs Group Inc.
Siemens Buy